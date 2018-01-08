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"Bahçeli'nin desteği memnuniyet vericidir"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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