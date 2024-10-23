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  4. Bahçeli'ye sert Öcalan tepkisi: İYİ Parti lideri Dervişoğlu, kürsüde idam ipi fırlattı!

Bahçeli'ye sert Öcalan tepkisi: İYİ Parti lideri Dervişoğlu, kürsüde idam ipi fırlattı!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısına sert tepki gösterdi. Kürsüden idam ipi atan Dervişoğlu, "Hadi oradan... Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis'i. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yer. Bizim cesetlerimizi çiğnemeden bu cani, Meclis'e giremez" dedi.

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