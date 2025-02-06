Bakanlar facianın eşiğinden döndü: Fırtına nedeniyle uçan tente üzerlerine düşüyordu! İşte o anlar...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş’ın Azerbaycan Mahallesi’nde düzenlenen anma törenine katıldı. Tören sırasında bakanlar, beklenmedik bir durumla karşılaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın konuşma yaptığı esnada aniden çıkan fırtına, platformun üzerindeki tentenin bir kısmını yerinden söktü. Tentenin uçmasıyla birlikte bakanlar ve törene katılanlar kısa süreli bir panik yaşadı.

Olay sonrası tören bir süreliğine durdurulurken, herhangi bir can kaybı veya ciddi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Bakanlar ve protokol üyeleri, olayın ardından konuşmalarına devam etti. O anlar kameralara da yansıyarak sosyal medyada geniş yankı buldu.