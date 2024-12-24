  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama

Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama

Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. 

Patlamanın Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana geldiği öğrenildi. 

Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Diğer Videolar
Panik dolu anlar! Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın sahnede fenalaştı
İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı'nda su alan gemi yan yattı
Muğla'da düşen ambulans helikopterin görüntüleri ortaya çıktı
Almanya'da Noel pazarına saldırı: 5 kişi öldü, 41 kişinin durumu ağır
Story yönlendirme 4 (YT ANASAYFA)
Bayrampaşa’da yüksekten betona düşen 2 kişi öldü
Petlas yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Özcan'ın THY uçağını birbirine kattığı anlar ortaya çıktı
İlber Ortaylı ile Soli Özel'in 'söz kesme' tartışması!