Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama
Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
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Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Patlamanın Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana geldiği öğrenildi.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.