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Balıkesir'deki fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş

Balıkesir'de 11 kişinin hayatını kaybettiği, mühimmat fabrikasındaki patlamanın 10 yıl önce de yaşandığı o zaman da 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Balıkesir’in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında sabah 08.25'de büyük bir patlama meydana geldi.

Kapsül üretimi yapılan binadaki patlama sonrası fabrikadaki 11 çalışan hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bölgede incelemeler sürerken benzer bir patlamanın 3 Haziran 2014 tarihinde de yaşandığı ve 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

10 yıl önceki patlamanın ise 3 gram av barutunun patlaması sonucu yaşandığı ortaya çıktı.

O tarihteki patlamanın güvenlik kameralarına yansıdığı anlarda ise çalışanların patlamaya anında müdahale ettiği görüldü.

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