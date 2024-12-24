Balıkesir'deki fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş
Balıkesir'de 11 kişinin hayatını kaybettiği, mühimmat fabrikasındaki patlamanın 10 yıl önce de yaşandığı o zaman da 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Balıkesir’in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında sabah 08.25'de büyük bir patlama meydana geldi.
Kapsül üretimi yapılan binadaki patlama sonrası fabrikadaki 11 çalışan hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Bölgede incelemeler sürerken benzer bir patlamanın 3 Haziran 2014 tarihinde de yaşandığı ve 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.
10 yıl önceki patlamanın ise 3 gram av barutunun patlaması sonucu yaşandığı ortaya çıktı.
O tarihteki patlamanın güvenlik kameralarına yansıdığı anlarda ise çalışanların patlamaya anında müdahale ettiği görüldü.