Balıkesir'deki fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş

Balıkesir’in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında sabah 08.25'de büyük bir patlama meydana geldi.

Kapsül üretimi yapılan binadaki patlama sonrası fabrikadaki 11 çalışan hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bölgede incelemeler sürerken benzer bir patlamanın 3 Haziran 2014 tarihinde de yaşandığı ve 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

10 yıl önceki patlamanın ise 3 gram av barutunun patlaması sonucu yaşandığı ortaya çıktı.

O tarihteki patlamanın güvenlik kameralarına yansıdığı anlarda ise çalışanların patlamaya anında müdahale ettiği görüldü.