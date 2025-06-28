Başakşehir’de indirim izdihamı
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde açılışa özel tüm ürünlerini 100 TL’den satacağını duyuran bir mağaza, sabah saatlerinde büyük bir kalabalığın akınına uğradı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kampanyayı duyan vatandaşlar mağaza önünde uzun kuyruklar oluştururken, alışveriş sırasında izdiham yaşandı. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar fenalaşarak hastaneye kaldırılırken, ürünlerin tükenmesinin ardından mağaza öğleden sonra kapatıldı. Öte yandan, izdiham anları ise havadan görüntülendi.