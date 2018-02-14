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Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a 'gerginlik' uyarısı

Başbakan Binali Yıldırım, "Yunanistan Başbakanı Çipras'a gerginliklerden uzak kalınmasının iki ülke ilişkileri açısından daha hayırlı olacağını açık sözlülükle ifade ettik." dedi.
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