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Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na yerel seçim yanıtı

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Nevşehir 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
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