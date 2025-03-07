Bayraktar KIZILELMA artık daha güçlü!
Bayraktar KIZILELMA, 6 Mart’ta gerçekleştirilen Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi’ni başarıyla geçti.
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Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği ve Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olanBayraktar KIZILELMA, uçuş testlerine devam ediyor.
Milli insansız savaş uçağının test süreci planlanan takvime uygun şekilde sürüyor.
İHA'nın haberine göre; Bayraktar KIZILELMA, 6 Mart’ta gerçekleştirilen Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi’ni başarıyla geçti.