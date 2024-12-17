  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Bayrampaşa’da feci olay: Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi öldü

Bayrampaşa’da feci olay: Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi öldü

Bayrampaşa’da gece saatlerinde, iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında tellerin kopması sonucu dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metreden beton zemine düşen 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Altıntepsi Mahallesi Ferhatpaşa Caddesi'nde gece Uğur B. ile Halil D, yol kenarında yaslandıkları demir korkulukların kırılması nedeniyle, yaklaşık 15 metre yükseklikten Büyük İstanbul Otogarı'ndaki otobüs park alanına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uğur B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Halil D. kaldırdığı hastanede yaşamını yitirdi.

Diğer Videolar
Petlas yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Özcan'ın THY uçağını birbirine kattığı anlar ortaya çıktı
İlber Ortaylı ile Soli Özel'in 'söz kesme' tartışması!
MİT'ten Suriye'de silah kaçırmak isteyen PYD'ye operasyon!
Isparta'da eğitim uçuşundaki askeri helikopter düştü: 5 şehidimiz var
Suriye'de Esad ailesine ait gizli tünel ortaya çıkarıldı
Mahir Esad'ın konutunun altında tünel ağı bulundu
Esad'ın ardında bıraktığı lüks araç koleksiyonu şoke etti
Rejimin devrildiğini duyan Suriyeliler Cilvegözü’ne akın ettiler