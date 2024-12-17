Bayrampaşa’da feci olay: Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi öldü
Bayrampaşa’da gece saatlerinde, iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında tellerin kopması sonucu dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metreden beton zemine düşen 2 kişi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
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Altıntepsi Mahallesi Ferhatpaşa Caddesi'nde gece Uğur B. ile Halil D, yol kenarında yaslandıkları demir korkulukların kırılması nedeniyle, yaklaşık 15 metre yükseklikten Büyük İstanbul Otogarı'ndaki otobüs park alanına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Uğur B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Halil D. kaldırdığı hastanede yaşamını yitirdi.