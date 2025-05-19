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  4. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlunun 20 milyon TL'lik Ferrarisi küle döndü! O anlar kamerada!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlunun 20 milyon TL'lik Ferrarisi küle döndü! O anlar kamerada!

Eyüpsultan’da seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen 20 milyon liralık Ferrari marka lüks otomobil, kısa sürede alevlere teslim oldu. Sürücü yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da alevlerin hızla yayılmasıyla araç kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, aracın yanma anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken otomobilin sahibinin Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlunun olduğu açıklandı.

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Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda seyir halindeyken motorundan dumanlar yükselen yaklaşık 20 milyon lira değerindeki lüks otomobil, kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 CAA 08 plakalı Ferrari marka araç seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevler kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Aracın kimin kullandığı belli oldu

20 milyon lira değerindeki otomobili kimin kullandığı ortaya çıktı. Otomobili Beşiktaş Kulübü Başkanı ve aynı zamanda iş adamı Serdar Adalı’nın oğlu Celal Alaz Adalı'nın (37) kullandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, aracın yanma anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın motor kısmından yükselen dumanların kısa sürede alevlere dönüştüğü ve aracın tamamen alev topuna döndüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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