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  4. Beykoz'da faciadan dönüldü! Dev yük gemisi Kanlıca'da kıyıya çarpmaktan son anda kurtuldu

Beykoz'da faciadan dönüldü! Dev yük gemisi Kanlıca'da kıyıya çarpmaktan son anda kurtuldu

İstanbul’da Beykoz açıklarında, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan bir yük gemisi kıyıya doğru sürüklendi. Çevredeki vatandaşların panik dolu bakışları arasında gemi, kıyıya metreler kala yapılan kritik manevralarla son anda çarpışmaktan kurtuldu.

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İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Marmara Boğazı'nda şiddetli rüzgar ve dalgalar, gemi trafiğini olumsuz etkiledi. Boğazın Beykoz Kanlıca açıklarındaki bir yük gemisi şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle kontrolünü kaybederek kıyıya sürüklendi.

Sahil kenarındaki vatandaşlar, geminin kıyıya çarpacağını düşünerek panik anları yaşadı. Geminin kıyıya metreler kala yön değiştirmesiyle faciadan son anda dönüldü.

Yaşananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde geminin kıyıya doğru sürüklendiği ve çarpma anına çok yaklaştığı sırada yapılan manevra görülüyor.

Meteoroloji, İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına konusunda vatandaşları ve denizcileri uyararak dikkatli olmaları çağrısında bulunmuştu.

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