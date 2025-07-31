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  4. Beyoğlu'nda dehşet anları: Yaşlı adamın boğazını sıkıp gasp ettiler

Beyoğlu'nda dehşet anları: Yaşlı adamın boğazını sıkıp gasp ettiler

Beyoğlu'nda 67 yaşındaki adam, iki gaspçının hedefi oldu. Şüpheliler, kendilerine direnen yaşlı adamın boğazını sıkarak cep telefonunu ve banka kartını gasp etti. Biri 17 yaşında olan 2 şüpheli kısa sürede yakalanırken, dehşet anları kameraya yansıdı.

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İstanbul Beyoğlu’nda 67 yaşındaki bir adam, sabah saatlerinde iki gaspçının saldırısına uğradı.

Taksim metrosu yakınında meydana gelen olayda 67 yaşındaki M.Y., yürüyerek metroya doğru ilerledi. 2 şüpheli, yaşlı adamın cep telefonunu ve parası istedi. Neye uğradığını şaşıran yaşlı adam, gaspçılara direndi.

Yaşlı adamın önünü kesen 2 hırsız, boğazını sıkarak cep telefonun ve banka kartlarını gasp etti. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde 2 hırsızın, yaşlı adamı gasp ettikleri görüldü.

Kimlikleri belirlenen M.C.A.(24) ve A.H.(17) isimli şüpheliler aynı alt geçitte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların "Gasp - Yağma" suçundan adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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