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Birleşmiş Milletler İsrail konusunda neden iki yüzlü?

Dünya Gazetesi Ceo'su ve Yazarı Burcu Kösem'in, Dünya Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Burak Küntay ile birlikte gerçekleştirdiği Dünya'nın Yorumu programında bu hafta yine tüm dünyanın birinci gündem maddesi haline gelen İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı katliama varan şiddetine BM'nin neden kayıtsız kaldığını ve neden hiç bir yaptırım uygulamadığı konusu ele alındı.

Haber Merkezi
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Dünya'nın Yorumu programında; BM’nin tek sesli yapısı ve İsrail’e karşı tepkisiz kalmasının nedenleri Dünya Gazetesi Ceo'su ve Yazarı Burcu Kösem ve Dünya Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Burak Küntay’ın yorumlarıyla izleyenlerle buluştu.

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