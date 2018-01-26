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Bittiği yere kadar gideceğiz

Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Bittiği yere kadar gideceğiz ve onları temizledikten sonra da oraları gerçek sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.
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