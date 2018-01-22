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"Bizim orada durmaya merakımız yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e düzenlenen oprasyon için, "Ne zaman iş biterse, bizim orada durmaya da zaten merakımız yok, çekilmesini biliriz. Bunun için de birilerinden icazet almak gibi bir derdimiz de yok." dedi.
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