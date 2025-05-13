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  4. Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı: 97 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı: 97 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansa konuşmacı olarak katılan Nurettin Yıldız’a, konuşma yaptığı sırada yumurtalı saldırı gerçekleştirildi. Olayların ardından çıkan arbedede 13 polis memuru hafif yaralanırken, 97 kişi gözaltına alındı.

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Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından Kuzey Kampüs’te düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansta konuşma yapan Nurettin Yıldız, kürsüde konuştuğu sırada bazı katılımcıların tepkisiyle karşılaştı. Yıldız’a yumurta fırlatılması üzerine salonda arbede çıktı. Güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilen saldırganın salondan çıkarıldığı öğrenildi.

Konferans öncesinde, Yıldız’ın katılımını protesto etmek amacıyla kampüs içinde yürüyüş düzenlendi. Etkinliğe karşı çıkan grup ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 13 Mayıs 2025 Salı günü saat 20.45 sıralarında bir grup şahsın, öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemeye çalıştığı ve bu sırada Çevik Kuvvet ekiplerine fiziki müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Valilik açıklamasında, çıkan olaylarda 13 polis memurunun hafif şekilde yaralandığı, 39’u kadın, 58’i erkek olmak üzere toplam 97 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Olaylara ilişkin soruşturmanın sürdüğü, üniversite yerleşkesinde ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

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