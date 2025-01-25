Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangın faciasının ilk saatleri anbean güvenlik kamerasında!

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangına dair yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otelde 78 kişinin yaşamını yitirdiği trajik yangına ilişkin kayıtlar, yangının başlangıcından itibaren yaşananları detaylı bir şekilde gözler önüne serdi.

Görüntülerde yangının 21 Ocak sabahı saat 03.30 civarında otelin vadiye bakan arka cephesinde başladığı ve kısa sürede büyüyerek geceyi aydınlattığı dikkat çekti. Otelin ön tarafında da büyük bir hareketlilik yaşandığı görülüyor.

Kayıtlarda, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek üzere saat 04.20 sularında olay yerine ulaştığı anlaşılıyor. Ancak, bu esnada otelin arka cephesindeki alevlerin binayı hızla sardığı ve yangının yukarı katlara doğru ilerlediği gözlemleniyor. Saat 04.30 civarında otelin dış cephesinden parçaların kopmaya başladığı ve saat 04.40 sularında ekiplerin ön cephedeki odalardan tahliye çalışmalarına başladığı kaydediliyor.

Görüntülerde yangının ilerleyişi de dikkat çekiyor. Saat 05.00 sularında çatının ve yan cephenin büyük bir kısmının yandığı, saat 05.15 itibarıyla yoğun alevlerin otelin büyük bölümünü kapladığı, saat 05.40 civarında ise otelin ön cephesindeki alevlerin daha da yoğunlaştığı görülüyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, müdahalede bulunan ekiplerin çabaları, araç ve insan yoğunluğu da net bir şekilde izlenebiliyor. Görüntüler, yangının ne denli hızlı yayıldığını ve tahliye sürecinin zorluğunu ortaya koyarak olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.