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Brezilya'da dehşet! Sıcak hava balonu yanarak düştü: Çok sayıda ölü var

Brezilya'da havada alev alan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

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Brezilya'nın Santa Catarina eyaletine bağlı Praia Grande'de 22 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu havada alev alarak düştü. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye Eyalet Valisi Jorginho Mello sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kurtarıldığını aktardı. Vali Mello, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü, diğerlerinin arandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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