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"Bu tacizlere, saldırılara pabuç bırakacak değiliz"

TESK hizmet binasında düzenlenen "Türkiye Esnaf Buluşması"nda konuşan Başbakan Yırıldım, "Bağımsızlığımıza, istiklalimize kasteden hiçbir oluşuma asla ve asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.
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