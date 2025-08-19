Burdur’da ağızları açık bırakan olay: Piyasa değeri 60 milyon lira olan 201 tüp kobra zehri ele geçirildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından 17 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında yapılan planlı çalışmalar sonucunda icra edilen operasyonda sırt çantaları içerisinde destelenmiş yaklaşık 60 Milyon TL değerinde 201 tüp kobra zehri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.