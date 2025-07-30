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Bursa yangınından yürek burkan görüntüler!

Bursa'nın Harmancık ilçesinde 5 gün boyunca etkili olan orman yangını kontrol altına alındı. Alevlerin küle çevirdiği ormanlık alanlardan geriye, yürek burkan görüntüler kaldı. Havadan çekilen görüntüler, yanan doğanın sessiz çığlığını gözler önüne serdi.

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Harmancık Orhaneli ilçesi kırsalında 26 Temmuz'da başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çok sayıda itfaiye ve gönüllü, alevleri söndürmek için seferber oldu. 5 uçak, 30 helikopter ve 855 kara aracıyla günlerdir süren zorlu müdahalenin ardından yangın bugün kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken ormanlık alanın büyük kısmı zarar gördü. Dronla kaydedilen görüntüler, doğanın uğradığı tahribatı gözler önüne sererken, küle dönen ağaçlar ve kararmış topraklar yürek burktu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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