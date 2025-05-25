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Bursa'da facia saniyelerle atlatıldı! Lastiği patlayan otomobil karşı şeride uçtu

Bursa’da lastiği patlayan bir otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjü aşıp karşı şeride geçti. Saniyelerle facianın önüne geçilen olay, karşı yönden gelen bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Araçtakilerin korku dolu tepkileri de görüntülere yansırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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Bursa'da hareket halindeyken lastiği patlayan otomobil, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Saniyelerle facianın kıl payı atlatıldığı diğer istikamete giden otomobildeki araç kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Bursa'nın yakın çevre yolu olarak bilinen 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinde ilerleyen otomobilin bilinmeyen sebepten dolayı lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, orta refüjü aşarak Ankara istikameti yönündeki araçların önüne düştü. Saniye saniye bir otomobilin araç kamerasına yansıyan anlar, yaşanabilecek kazanın da saniyelerle olmadığını gözler önüne serdi. Yaşanan o anlarda ise, kayda alan otomobildekilerin korkuları tepkileriyle ortaya çıktı.

Kazada yaralanan olmazken, lastiği patlayan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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