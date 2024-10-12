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Bursa'da kahvehaneyi su bastı, onlar oyunu bırakamadı!

Bursa’da şiddetli yağmurun ardından bir kahvehaneyi su bastı. Kahvehanedeki vatandaşlar ise sulara aldırış etmeden oyunlarına devam etti. Vatandaşların oyun oynamaya devam ettiği anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

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Trafiğin durma noktasına geldiği Bursa'da Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde bulunan bir kahvehaneyi de yağmur suları bastı. Kahvehane göle dönerken, bazı vatandaşların buna aldırış etmeden oyunlarına devam etmesi kameraya yansıdı.

 

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