Bursa'da kahvehaneyi su bastı, onlar oyunu bırakamadı!

Trafiğin durma noktasına geldiği Bursa'da Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde bulunan bir kahvehaneyi de yağmur suları bastı. Kahvehane göle dönerken, bazı vatandaşların buna aldırış etmeden oyunlarına devam etmesi kameraya yansıdı.