Bursa'da ölü yunus kıyıya vurdu, vatandaş omzunda taşıdı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir vatandaş, kıyıya vuran ölü bir yunus balığını sırtına alarak sahilden uzaklaştırdı. Güzelyalı Sahili'nde yaşanan olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşın hareketsiz haldeki yunus balığını sırtında taşıyarak kenara çektiği anlar dikkat çekti. Balığın neden kıyıya vurduğu ya da ölüm sebebiyle ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı. Olay, sahilde bulunanların şaşkın bakışları arasında gerçekleşti.
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