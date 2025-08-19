  1. Dünya Gazetesi
Bursa'da orman yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Başköy mevkiinde orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Başköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, çevrede yaşayan vatandaşlar da tedirgin anlar yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
