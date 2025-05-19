Bursa'da sokakta gezen tavus kuşu sürücüleri şaşırttı! O anlar kaydedildi...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Hamitler Mahallesi'nde seyir halinde olan bir sürücü, yolun ortasında karşısına çıkan tavus kuşunu görünce şaşkınlık yaşadı.

Sokak arasında dolaşan egzotik kuşu fark eden sürücü, aracını yavaşlatarak dikkatle ilerledi. Bir süre yolda yürüyen tavus kuşu, ardından yol kenarına doğru yöneldi. Bu sıradışı anları cep telefonuyla kaydeden sürücü, görüntüleri arkadaşlarıyla paylaşırken yaşadığı şaşkınlık da kameraya yansıdı.

Olayın ardından tavus kuşunun nasıl sokaklara çıktığı ve sahibinin kim olduğu ise bilinmiyor. Güzel görünümüyle dikkat çeken kuşun, bölgedeki bir bahçeden kaçmış olabileceği düşünülüyor.