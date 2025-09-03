Bursa'daki yangında can pazarı! Kahraman anneanne torununu ve kendini balkondan atarak kurtardı | VİDEO

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Özgül Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın en üst katında saat 19.20 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sardı. İçeride mahsur kalan anneanne Neriman G. ve 7 yaşındaki torunu Sümeyye G. dumandan etkilendi.

Son çare torununu ve kendini aşağıya bıraktı

Yangını fark eden çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verirken, büyük panik yaşayan anneanne, torununu pencereden aşağıdaki vatandaşlara bıraktı. Küçük çocuk çevredekiler tarafından havada yakalanarak yara almadan kurtarıldı. Ardından anneanne de kendisini aşağıya bırakarak kurtuldu.

Hastaneye kaldırıldılar

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen anneanne ve torunu ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler inceleme başlattı

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, apartmanda büyük panik yaşandı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.