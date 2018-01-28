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Burseya Dağı'na Türk Bayrağı

Zeytin Dalı Harekatı'nın 9. gününde Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı, PYD/PKK'dan ele geçirildi. Burseya Dağı, TSK ve ÖSO tarafından ele geçirilerek Türk bayrağı çekildi.
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