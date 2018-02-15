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Burseya Dağı'nda eller tetikte

TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nda Mehmetçik, zorlu hava şartlarına rağmen eli tetikte 24 saat esasına göre nöbet tutuyor.
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