e-DÜNYA
26 °C

Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Canan Karatay'a ekmek yok!

Canan Karatay'ın ekmek tüketimiyle ilgili görüşlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, "Ekmek tüketmek sağlıklı yaşam için zorunlu. Fırıncı esnafından Karatay Hanım’a ekmek yok" diyerek ünlü profesöre sert çıktı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.