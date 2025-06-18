Cani baba çocuğunu tekmeyle merdivenden yuvarladı
Eyüpsultan’da, bir adam apartmanın koridorunda çocuğuna tekme attı. Merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan’da yaşayan Turgay T. isimli şahıs, binanın merdivenlerinde yürüyen çocuğuna tekme attı. Tekme merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralandı. Çocuğun bağırışlarına çıkan komşular, adama tepki gösterdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.