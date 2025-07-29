Çekmeköy'de fabrika yangını
Çekmeköy’de bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yanan fabrika havadan görüntülendi.
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Yangın, Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında sünger üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı fabrikada zaman zaman patlama sesleri duyulurken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Fabrikanın büyük çapta maddi hasar gördüğü öğrenilirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Öte yandan, yangın bölgesi havadan görüntülendi.