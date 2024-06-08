  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Cemal Reşit Rey Salonu'nda dev ekranın düştüğü anlar kamerada

Cemal Reşit Rey Salonu'nda dev ekranın düştüğü anlar kamerada

Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda önceki akşam düzenlenen mezuniyet töreni sonunda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrilmişti. 6 kişinin yaralandığı o anlar ise kameraya yansıdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dün akşam düzenlenen Elev Vakfı Okulu'nun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrenciler fotoğraf çektirmek için sahneye çıkmış, bu sırada dijital panonun devrilmesi sonucu 3 veli ve 3 öğrenci yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

Dev ekranın düştüğü anlar kamerada

Mezuniyet töreni sonunda veliler ile öğrencilerin fotoğraf çekilmek için sahneye çıktığı esnada dijital dev panonun devrildiği o anlar kameraya yansıdı.

Diğer Videolar
A Milli Takıma EURO 2024 için özel şarkı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Dünya Gazetesi'ne 'sürdürülebilirlik' kutlaması!
Macaristan'daki dünyanın en uzun yaya asma köprüsü görenleri hayrete düşürüyor
Hawaii'deki Kilauea Yanardağındaki patlama dron ile görüntülendi
Gösteri uçakları havada çarpıştı: 1 kişi öldü
Çin'in 'Çang'ı 6' keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzüne indi
Küçükçekmece'de bina çöktü
Küçükçekmece'de bina çöktü