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  4. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Adıyaman'daki destek mitinginde sahneden düştü

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Adıyaman'daki destek mitinginde sahneden düştü

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adıyaman'da Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen mitingde konuşmasının ardından sahneden inerken dengesini kaybederek düştü. Yaralanan Emir, parti yetkilileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay, mitingde bulunan partililer arasında kısa süreli paniğe yol açtı.

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adıyaman'da düzenlenen mitingde konuşmasının ardından sahneden düşerek yaralandı. Emir, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınmasına tepki amacıyla düzenlenen mitingde halka hitap etti.

CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından organize edilen mitingde konuşmasını tamamlayan Murat Emir, sahneden inerken dengesini kaybederek yere düştü. Düşme anı çevrede bulunan partililer arasında kısa süreli paniğe yol açtı.

Olay sonrası hızlıca müdahale edilen Emir, parti yöneticileri tarafından kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, olayla ilgili kısa bir açıklamada bulunarak, “Şu an için bir açıklama yapmayacağız, tedavi süreci devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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