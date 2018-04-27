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'CHP, muhafazakar birini kurtuluş olarak görüyor'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan 15 vekil ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı açıklaması, "CHP şimdi muhafazakar birini kendileri için kurtuluş görür hale gelmiştir. CHP'nin adayını Kılıçdaroğlu da bilmiyor." ifadelerini kullandı.
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