CHP'li Belediye Meclis Üyesi Hasan Bayram Burhaniye’de gazeteci Hakan Sataroğlu'nu öldüresiye dövdü
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde CHP’li Belediye Meclis Üyesi Hasan Bayram, yerel gazete sahibi Hakan Sataroğlu’nu bir restoranda darbetti. Bayram, Sataroğlu’na kendisi hakkında olumsuz haber yapmaya çalıştığı iddiasıyla saldırdı. Olay sonrası gözaltına alınan Hasan Bayram’ın emniyetteki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, "Zeytin Efe" adlı yerel gazetenin sahibi Hakan Sataroğlu, restoran içinde CHP’li Belediye Meclis Üyesi Hasan Bayram’ın saldırısına uğradı.
Olay, 19 Kasım akşamı yaşandı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Hasan Bayram restoran içinde Hakan Sataroğlu’nun yanına geldi ve tokat ile yumruk darbeleriyle gazeteciyi sandalyeden düşürdü. Bayram, yerde baygın halde bulunan Sataroğlu’nu tekmelemeye devam ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.
Çevredeki kişilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sataroğlu’nu hastaneye kaldırdı. Yapılan ilk müdahalede Sataroğlu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Saldırının, Sataroğlu’nun Bayram hakkında olumsuz haber yapmaya çalıştığı iddiasıyla gerçekleştiği öne sürüldü. Olay sonrası gözaltına alınan Hasan Bayram’ın emniyetteki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.