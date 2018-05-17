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CHP'lilerin "casus yazılım" iddiasına bakan Arslan'dan yanıt

Bakan Arslan, "BTK marifetiyle böyle bir yazılımın satın alındığı ve dinleme için kullanıldığı gibi bir ifade kullanıyorlar. Bakanlık ve kurum olarak bizim satın aldığımız veya gayri resmi alıp da kullandığımız hiçbir yazılım söz konusu olamaz." dedi
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