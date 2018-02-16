ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
7 °C

TSK'nin keskin nişancıları Afrin'de

TSK tarafından yürütülen "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında keskin nişancılar da Afrin'e gönderildi. Keskin nişancılar, birliklere ateş gücü sağlıyor. Keskin nişancılar, gece görüş dürbünleriyle her türlü hava şartında atış yapabilme kabiliyetine sahip.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.