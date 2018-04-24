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"Çok garip bir senaryo ortada"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partilerin aday belirleme sürecine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Şu anda çok garip bir senaryo ortada" ifadelerini kullandı. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Gel aday oy, bir genel başkana yakışır aday olmak" dedi.
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