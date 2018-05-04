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Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Erdoğan

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru yaptı.
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