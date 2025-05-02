Davetlilerden para dolu zarfı aldı boş zarfı bıraktı! Davetsiz gittiği düğünden 100 bin TL çaldı

Adana’nın Sarıçam ilçesinde iki farklı düğün salonunda meydana gelen hırsızlık olayları, gelin ve damat başta olmak üzere tüm davetlileri şaşkına çevirdi. 48 yaşındaki S.E. isimli şüpheli, davetliymiş gibi girdiği düğünlerde hem pasta yedi hem de toplamda yaklaşık 100 bin TL değerinde para çaldı. Yaşananlar düğün kameralarına saniye saniye yansıdı.

Para dolu zarfı aldı boş zarfı bıraktı

Olaylar, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kozan Caddesi üzerindeki iki ayrı düğün salonunda gerçekleşti. İddiaya göre şüpheli S.E., ilk olarak L.B. ve İ.S.B. çiftinin düğününe katıldı. Takı töreni sırasında davetlilere "Siz zahmet etmeyin, ben zarfı atarım" diyerek para dolu bir zarfı aldı, kutuya ise boş bir zarf bıraktı. Bu yöntemle yaklaşık 60 bin TL’yi çaldığı belirlendi.

Birkaç gün sonra ise benzer bir yöntemi A.Ü. ve S.Ü. çiftinin düğününde uyguladı. Salonda etrafa samimi tavırlar sergileyen şüpheli, damat ve geline su ikram etti. Ardından "para sayma" bahanesiyle takı kutusuna yönelen S.E., kutudaki paraları dikkat çekmeden cebine koyarak düğün salonundan ayrıldı. Her iki olay da düğün videolarına net şekilde yansıdı; görüntülerde S.E.’nin rahat tavırlarla kutuya yaklaşarak paraları aldığı görülüyor.

Yüz tanıma sistemiyle kimliği tespit edildi

Çiftlerin takı sayımı sırasında fark edilen eksikliklerin ardından polis ekiplerine başvurmalarıyla birlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’ye bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği harekete geçti. Yüz tanıma sistemiyle kimliği tespit edilen şüpheli, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki ifadesinde "Baktım düğün var, içeri girdim, pasta yedim, sonra takı töreninde paraları görünce dayanamadım çaldım. 6 bin TL ve 200 dolar aldım" dediği öğrenilen S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.