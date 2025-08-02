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  4. Denizli'de sağanak yağmur hayatı felç etti: Alt geçitte onlarca araç mahsur kaldı

Denizli'de sağanak yağmur hayatı felç etti: Alt geçitte onlarca araç mahsur kaldı

Denizli'de saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde Göle dönen alt geçitte onlarca araç ve vatandaş mahsur kalırken, birçok ev ve iş yerinde ise su baskını yaşandı.

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Birkaç haftadır süren sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar yağmur ile beraber sevinçleri, kentteki alt yapı yetersizliği sebebiyle çileye döndü. Sağanak yağış ile birlikte Merkezefendi ve Pamukkale ilçe merkezleri ile bu ilçelere bağlı kırsal mahallerde su baskınları yaşandı.

Birçok iş yeri ve ev altyapı yetersizliği sebebiyle hem kanalizasyon hatlarından baskın oldu hem de yağmur suyu tahliyesini sağlayan kanalların tıkalı olması nedeniyle taşkınlar yaşandı. Pamukkale ilçesi Denizli -Antalya karayolunun ulaşımı sağlayan Fevzi Çakmak Bulvarı üzerindeki alt geçit ise göle döndü. Birçok vatandaş ve çok sayıda araç görev denen alt geçitte mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

 

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