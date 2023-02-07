Depremin vurduğu Kahramanmaraş'tan dehşete düşüren video

Türkiye dün yeni güne saat 04.17’de kara bir haberle başladı.

Merkezi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, büyüklüğü 7,7 olarak ölçülen deprem Türkiye’nin son bir asırda yaşadığı, 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaket oldu.

Anadolu Ajansı, depremin vurduğu Kahramanmaraş'tan bir drone videosu paylaştı. Videoda şehrin yerle bir olduğu görülüyor.