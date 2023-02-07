Depremin vurduğu Kahramanmaraş'tan dehşete düşüren video
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalar havadan görüntülendi.
Haber Merkezi
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Türkiye dün yeni güne saat 04.17’de kara bir haberle başladı.
Merkezi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, büyüklüğü 7,7 olarak ölçülen deprem Türkiye’nin son bir asırda yaşadığı, 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaket oldu.
Anadolu Ajansı, depremin vurduğu Kahramanmaraş'tan bir drone videosu paylaştı. Videoda şehrin yerle bir olduğu görülüyor.
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