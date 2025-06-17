  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Devrim Muhafızları İsrail'e atılan füzelerin görüntülerini paylaştı

Devrim Muhafızları İsrail'e atılan füzelerin görüntülerini paylaştı

İran’ın Devrim Muhafızları, İsrail'e fırlatılan balistik füzelerin görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Görüntüler, iki ülke arasındaki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmalar yeni bir aşamaya geçti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik düzenlenen balistik füze saldırılarına ait görüntüleri yayımlayarak saldırıların boyutunu ortaya koydu.

İran, İsrail’in 13 Haziran’da düzenlediği ve üst düzey İranlı komutanlarla nükleer bilim insanlarının hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak başlattığı operasyonda, İsrail’e saldırılarını sürdürüyor.

Füze saldırısı engellendi

İsrail ordu sözcülüğü, İran'ın son füze saldırısının ardından alarmların çaldığı kuzey bölgelerinde sığınaklardan çıkılabileceğini açıkladı.

İsrail basınındaki haberlerde, İran'dan son salvoda üç füze atıldığı ve hava savunma sistemlerinin bunları önlediği aktarıldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir isabet veya yaralı ihbarı almadıklarını açıkladı.

Diğer Videolar
İran'dan MOSSAD'a ait olduğu iddia edilen yapıya füze saldırısı
İran'dan MOSSAD'a ait olduğu iddia edilen yapıya füze saldırısı
İsrail'in arızalanan füze sistemi Tel Aviv'i vurdu! İşte o görüntüler
İsrail'in arızalanan füze sistemi Tel Aviv'i vurdu! İşte o görüntüler
İran devlet televizyonu canlı yayında İsrail'in saldırısına uğradı
İran devlet televizyonu canlı yayında İsrail'in saldırısına uğradı
İsrail, İran’ın batısındaki Kirmanşah kentinde bir hastaneyi vurdu
İsrail, İran’ın batısındaki Kirmanşah kentinde bir hastaneyi vurdu
İsrail’de Bazan Petrol Rafinerisi’nde hasar
İsrail’de Bazan Petrol Rafinerisi’nde hasar
İsrail, İran Savunma Bakanlığı'na ait tesisi vurdu
İsrail, İran Savunma Bakanlığı'na ait tesisi vurdu
İran'dan İsrail'e füze ve İHA ile saldırısı
İran'dan İsrail'e füze ve İHA ile saldırısı
İsrail, İran’da doğalgaz sahasını vurdu
İsrail, İran’da doğalgaz sahasını vurdu