Devrim Muhafızları İsrail'e atılan füzelerin görüntülerini paylaştı

İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmalar yeni bir aşamaya geçti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik düzenlenen balistik füze saldırılarına ait görüntüleri yayımlayarak saldırıların boyutunu ortaya koydu.

İran, İsrail’in 13 Haziran’da düzenlediği ve üst düzey İranlı komutanlarla nükleer bilim insanlarının hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak başlattığı operasyonda, İsrail’e saldırılarını sürdürüyor.

Füze saldırısı engellendi

İsrail ordu sözcülüğü, İran'ın son füze saldırısının ardından alarmların çaldığı kuzey bölgelerinde sığınaklardan çıkılabileceğini açıkladı.

İsrail basınındaki haberlerde, İran'dan son salvoda üç füze atıldığı ve hava savunma sistemlerinin bunları önlediği aktarıldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir isabet veya yaralı ihbarı almadıklarını açıkladı.