Dünya Kupası'nda facia: Paraşüt pilotu Hasan Dağı'ndan düşerek hayatını kaybetti

Aksaray'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda bir paraşüt pilotu düşerek yaşamını yitirdi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Helvadere beldesinde Hasan Dağı paraşüt alanında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Ağustos'ta başlayan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda yarışmak için Aksaray'a gelen yamaç paraşütü pilotu Cengiz Kalyoncu (57), bugün yaptığı uçuş sırasında pilotaj hatası nedeniyle düştü.

Hürriyet Mahallesi Kümeevleri bölgesine düşen paraşüt pilotu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralı pilotu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan pilot, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarmanın inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

