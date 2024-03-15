  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı

Düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı

- Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kentin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Vali Aktaş, lastik botun Eceabat açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

Botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığının bilgisini veren Aktaş, şunları kaydetti:

"İhbarı alır almaz da tüm unsurlar bölgeye intikal etti. Helikopter, uçak, Sahil Güvenlik'in, Kıyı Emniyeti ve diğer kurumların unsurları bölgeye sevk edildi. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş. 2 kişiyi de Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Hatta birisini bizim olduğumuz tekneye aldık. Kurtarılanları hastaneye sevk ettik. İlk belirlemelere göre 8 ölü var. Botta kaç kişinin olduğuyla ilgili sağlıklı bilgi yok. Bununla ilgili netleştirme çalışmalarımız devam ediyor."

Kabatepe Limanı'nda çok sayıda ambulans hazır bekletiliyor.

Diğer Videolar
Ataşehir'de akaryakıt tankeri patladı: 1 ölü, 3 yaralı
56 ilde eş zamanlı operasyon: 147 kişi yakalandı
Batan geminin mürettebatı İnsansız Su Altı Robotu ile aranıyor
Marmara'da batan geminin içi görüntülendi
Antalya'da sel ve su baskını
Ataşehir'de beton mikseri mendil satan kadını ezdi
İstanbul Adliyesi önündeki meydanda silahla ateş açıldı
Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırının yeni görüntüleri çıktı