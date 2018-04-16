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'Yunanistan'a tavsiyemiz kışkırtmalardan uzak durmaları'

Başbakan Yıldırım, Ege'de Yunanistan ile yaşanan gerilimle ilgili, "Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalığa Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üstüne Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaparak bayrağı oradan kaldırdı" dedi.
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