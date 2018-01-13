ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C

Erdoğan: "Afrin'i başlarına yıkacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki AK Parti kongresinde yaptığı konuşmada, "İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, bu böyle biline." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.