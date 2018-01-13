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Erdoğan: "Herkes haddini bilecek"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Elazığ 6. il kongresinde konuştu.
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